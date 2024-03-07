Поздравление Александра Ивановича Бастрыкина с Международным женским днем

Дорогие женщины, сотрудницы Следственного комитета Российской Федерации и ветераны следствия! Воспитанницы и студентки ведомственных образовательных учреждений! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Этот весенний всеми любимый праздник - еще одна возможность выразить вам искренние слова благодарности и восхищения.