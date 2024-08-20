Мир не будет прежним: стало известно предсказание пророка Исайи о конце света

Теологи делают вывод о том, что пророчество относится именно к нашему времени, по двум основаниям.В Книге ветхозаветного пророка Исайи, которую датируют примерно 700-730 годами до нашей эры, есть такие слова: - Вот, Господь опустошает землю и делает её бесплодною; изменяет вид её и рассевает живущих на ней.
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