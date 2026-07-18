Тайбэй готовится к вторжению НОАК: береговая охрана Тайваня закупает новые БЭК В Тайбэе продолжаются парламентские слушания, на которых рассматриваются законопроекты, .
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Тайбэй готовится к вторжению НОАК: береговая охрана Тайваня закупает новые БЭК В Тайбэе продолжаются парламентские слушания, на которых рассматриваются законопроекты, .
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