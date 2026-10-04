Меркурис: Немцы срочно запросили встречу с Лавровым, показав своё отчаяние

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире видеоблога "The Duran" заявил, что переговоры между главой МИД Германии Йоханнесом Вадефулем и Сергеем Лавровым были инициированы Берлином.
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