Еще семерых преступников в России могут лишить гражданства

Следственный комитет (СК) России просит министерство внутренних дел (МВД) лишить приобретенного российского гражданства семерых преступников, осужденных по статьям, в том числе, об изнасиловании, сбыте наркотических веществ, оправдании терроризма и уклонении от военной службы.
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