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Моуринью выпустил Саншеша на поле со скамейки и сделал обратную замену игрока через 18 минут. Тренер «Ромы» извинился перед Ренату

Моуринью выпустил Саншеша на поле со скамейки и сделал обратную замену игрока через 18 минут. Тренер «Ромы» извинился перед Ренату

«Болонья» обыграла «Рому» (2:0) в матче 16-го тура Серии А. Главный тренер римлян Жозе Моуринью сразу после перерыва сделал замену, выпустив Ренату Саншеш на поле вместо Леонардо Спинаццолы.

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