Chinese Workers Return From Holiday To Find Factories Emptied, Owners Gone Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, Workers in several parts of China say they returned from the National Day holiday to find their workplaces emptied of equipment, managers gone, and months of wages still unpaid, according to workers and videos circulating on Chinese social media.
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