360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Жители Подмосковья закрыли 211 тысяч больничных через «Макс» с января

Жители Подмосковья закрыли 211 тысяч больничных через «Макс» с января

Жители Подмосковья могут закрыть больничный дистанционно с помощью телемедицинской консультации. Услуга доступна через чат-бота «Денис» в мессенджере «Макс» для пациентов, прикрепленных к областным клиникам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии