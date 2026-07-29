Жители Подмосковья закрыли 211 тысяч больничных через «Макс» с января

Жители Подмосковья могут закрыть больничный дистанционно с помощью телемедицинской консультации. Услуга доступна через чат-бота «Денис» в мессенджере «Макс» для пациентов, прикрепленных к областным клиникам.
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