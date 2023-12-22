«Принять вызов и не разориться»: как дать отпор телефонным мошенникам

Примерно каждый десятый житель Санкт-Петербурга уже стал жертвой телефонных мошенников. Угроза лишиться денег просто ответив на звонок или нажав на электронную ссылку, прочно входит в топ проблем, волнующих жителей Северной столицы.
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