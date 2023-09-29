Новым префектом Северо-Восточного округа назначен Сергей Мельников

Фото: предоставлено пресс-службой префектуры СВАО В Северо-Восточного административного округе был назначен новый префект им стал Сергей Мельников, который в течение четырех последних лет занимал должность заместителя руководителя департамента капремонта.
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