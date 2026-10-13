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Израильская пенсионерка избавилась от долгов: уникальное решение суда и европейский опыт

Израильская пенсионерка избавилась от долгов: уникальное решение суда и европейский опыт

В Израиле 78-летняя женщина, оказавшаяся в долговой ловушке после продажи квартиры ради спасения сына от игровой зависимости, получила шанс начать жизнь с чистого листа благодаря беспрецедентному … .

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