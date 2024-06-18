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Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что рада видеть Кейт Миддлтон счастливой

Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что рада видеть Кейт Миддлтон счастливой

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу обратилась к принцессе Кейт Миддлтон в Instagram. Гвинет Пэлтроу прокомментировала появление Кейт Миддлтон на праздничном мероприятии Trooping the Colour, которое состоялось 15 июня в Лондоне.

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