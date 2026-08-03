Украина предлагает РФ три варианта перемирия Киев предлагает Москве три варианта перемирия. Об этом рассказал советник потерявшего легитимность президента Украины Михаил Подоляк.
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Украина предлагает РФ три варианта перемирия Киев предлагает Москве три варианта перемирия. Об этом рассказал советник потерявшего легитимность президента Украины Михаил Подоляк.
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