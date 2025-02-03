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ФСБ рассекретила посвященные 80-летию Ялтинской конференции документы

ФСБ рассекретила посвященные 80-летию Ялтинской конференции документы

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 4 февраля опубликовал рассекреченные архивные документы, посвященные 80-летию Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции: Советского Союза, США и Великобритании.

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