ФСБ рассекретила посвященные 80-летию Ялтинской конференции документы

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 4 февраля опубликовал рассекреченные архивные документы, посвященные 80-летию Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции: Советского Союза, США и Великобритании.
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