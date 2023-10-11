«Счастливая семья», – Алекс Малиновский показал кадры с крещения дочери

Месяц назад Алекс Малиновский обескуражил публику неожиданной новостью. Близкий друг Сергея Лазарева заявил, что впервые стал отцом.
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