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Иноагента Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

Иноагента Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

В Пскове задержали Льва Шлосберга*, зампреда партии «Яблоко» и известного оппозиционного политика. Причины задержания пока не сообщаются, однако в партии заявили о готовности оказать ему всю необходимую помощь.

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