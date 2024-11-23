Иноагента Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

В Пскове задержали Льва Шлосберга*, зампреда партии «Яблоко» и известного оппозиционного политика. Причины задержания пока не сообщаются, однако в партии заявили о готовности оказать ему всю необходимую помощь.
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