В Крыму выявлены «фантомные» производители молока

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Крыму, обнаружено, что ряд хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в системе «Цербер», фактически не ведут деятельность.