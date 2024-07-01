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Крымское информационное агентство

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В Крыму выявлены «фантомные» производители молока

В Крыму выявлены «фантомные» производители молока

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Крыму, обнаружено, что ряд хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в системе «Цербер», фактически не ведут деятельность.

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