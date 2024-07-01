В Крыму выявлены «фантомные» производители молока

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Крыму, обнаружено, что ряд хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в системе «Цербер», фактически не ведут деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии