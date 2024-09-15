5 небезопасных фруктов и ягод и способы их обезвредить

Очень многие люди абсолютно уверены, что фрукты и ягоды - это полезно, здорово и жизнеспасительно. Англичане, к примеру, уверены, что яблоко в день убережёт от докторов навсегда (так гласит их пословица).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии