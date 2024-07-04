Медведица устала от жары и привела медвежат в деревенский коттедж искупаться в бассейне: видео

Житель Калифорнии Рик Мартинес на днях вышел к своему бассейну, но увидел в воде медведей. Мужчина сразу начал снимать видео: похоже, мама-медведица привела своих детенышей, чтобы искупаться и спастись от жары.
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