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Медведица устала от жары и привела медвежат в деревенский коттедж искупаться в бассейне: видео

Медведица устала от жары и привела медвежат в деревенский коттедж искупаться в бассейне: видео

Житель Калифорнии Рик Мартинес на днях вышел к своему бассейну, но увидел в воде медведей. Мужчина сразу начал снимать видео: похоже, мама-медведица привела своих детенышей, чтобы искупаться и спастись от жары.

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Комментарии
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Antanas
Природа рядом.Живи и радуйся.👍👍👍👍👍.
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