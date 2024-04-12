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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"

В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"

Респект, Белоруссия. Здесь полное  Видео  Эти люди оставили мерзкие комментарии под постами о трагедии, из-за чего попали в поле зрения правоохранителей.

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Комментарии
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Геннадий Ушаков
Я в жескости Лукашенко не сомневаюсь. Мягкость не допустима, это выступление должно быть наказано и именно жестко.
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7 час.
М
Мария
Молодцы белорусы, что дали по морде!
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6 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Нам бы батьку Лукашенко &quot;выпросить&quot; у беларусов на лето... Чтобы порядок в стране по-быстрому, как только он может, навел... Надоело соплежуйство наших властных структур... Опять, обманывают их... как деток малых, недотепышей...
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4 час.

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