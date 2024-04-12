В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"

Я в жескости Лукашенко не сомневаюсь. Мягкость не допустима, это выступление должно быть наказано и именно жестко.

ВУ

Владимир Уфимцев

Нам бы батьку Лукашенко "выпросить" у беларусов на лето... Чтобы порядок в стране по-быстрому, как только он может, навел... Надоело соплежуйство наших властных структур... Опять, обманывают их... как деток малых, недотепышей...