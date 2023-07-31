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Врач Тананакина: при длительной пасмурной и дождливой погоде надо принимать витамин D

Врач Тананакина: при длительной пасмурной и дождливой погоде надо принимать витамин D

Врач Наталия Тананакина заявила, что в периоды плохой погоды следует употреблять витамин D. Человеческий организм самостоятельно вырабатывает очень важный для иммунитета витамин D, но это происходит, когда на кожу воздействуют солнечные лучи.

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