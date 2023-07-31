Врач Тананакина: при длительной пасмурной и дождливой погоде надо принимать витамин D

Врач Наталия Тананакина заявила, что в периоды плохой погоды следует употреблять витамин D. Человеческий организм самостоятельно вырабатывает очень важный для иммунитета витамин D, но это происходит, когда на кожу воздействуют солнечные лучи.
Врач Наталия Тананакина заявила, что в периоды плохой погоды следует употреблять витамин D. Человеческий организм самостоятельно вырабатывает очень важный для иммунитета витамин D, но это происходит, когда на кожу воздействуют солнечные лучи.
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