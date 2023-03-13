Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников потребовал очистить от наледи тротуары в Новосибирске

Андрей Травников потребовал очистить от наледи тротуары в Новосибирске

Это подтверждают и цифры, приведённые министром здравоохранения области Константином Хальзовым: количество обращений в травмпункты Новосибирской области по причине гололёда выросло на 10% – медики за прошедшую неделю приняли почти 400 пациентов.

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