Андрей Травников потребовал очистить от наледи тротуары в Новосибирске

Это подтверждают и цифры, приведённые министром здравоохранения области Константином Хальзовым: количество обращений в травмпункты Новосибирской области по причине гололёда выросло на 10% – медики за прошедшую неделю приняли почти 400 пациентов.
Это подтверждают и цифры, приведённые министром здравоохранения области Константином Хальзовым: количество обращений в травмпункты Новосибирской области по причине гололёда выросло на 10% – медики за прошедшую неделю приняли почти 400 пациентов.
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