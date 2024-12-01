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В Ленинградской области задержан студент, фотографировавший газопровод

В Ленинградской области задержан студент, фотографировавший газопровод

В Ленинградской области охранники задержали студента, который снимал на свой смартфон газопровод. Вечером 30 ноября сотрудники частной охранной организации задержали у газопровода в Порошкине студента одного из расположенных в Санкт-Петербурге вуза, как сообщает 47news.

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