В Ленинградской области задержан студент, фотографировавший газопровод

В Ленинградской области охранники задержали студента, который снимал на свой смартфон газопровод. Вечером 30 ноября сотрудники частной охранной организации задержали у газопровода в Порошкине студента одного из расположенных в Санкт-Петербурге вуза, как сообщает 47news.