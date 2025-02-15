Боксер Кузьмин заменит Папина в поединке с чемпионом WBA Africa Тетте

Российский боксер Сергей Кузьмин заменит обладателя чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Asia Алексея Папина в поединке с чемпионом WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте из Ганы на турнире в Йошкар-Оле, который состоится 28 ферваля.