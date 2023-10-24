Василий Кузнецов: "Я не верю в большую региональную войну"

Кто из соседей по региону поддерживает ХАМАС, может ли палестино-израильский конфликт перерасти в нечто большее, и что в связи с происходящим на Ближнем Востоке стоит делать России? На эти и другие вопросы в интервью «Профилю» ответил заместитель директора Института востоковедения РАН, арабист Василий Кузнецов.