Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Сделать это раньше чего то не хватало? Проблемы с профподготовкой?РБК: экс-депутата...
  • Александр Ткаченко
    Обитали евреи в ту пору, правда, преимущественно в городах, главным образом в Иерусалиме, и в основном в гетто. Ключе...Как возникло Госу...
  • ХАМАС, это это сборище отъявленных ублю$ков, конченных нелюдей! Абсолютно непонятно, как кто-то может пожимать руку э...ХАМАС заявил, что...

Василий Кузнецов: "Я не верю в большую региональную войну"

Василий Кузнецов: "Я не верю в большую региональную войну"

Кто из соседей по региону поддерживает ХАМАС, может ли палестино-израильский конфликт перерасти в нечто большее, и что в связи с происходящим на Ближнем Востоке стоит делать России? На эти и другие вопросы в интервью «Профилю» ответил заместитель директора Института востоковедения РАН, арабист Василий Кузнецов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх