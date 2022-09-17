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Судейский корпус ЦАР выступил против давления на Конституционный суд страны

Судейский корпус ЦАР выступил против давления на Конституционный суд страны

Приостановить некоторые виды деятельности со следующей недели в знак протеста против давления на Конституционный суд Центральноафриканской Республики приняли решение члены судейского сообщества страны, 16 сентября сообщает издание Radio Ndeke Luka.

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