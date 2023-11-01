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Pushitsa_KnittingIdeas

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Рельефное вязание, объёмная резинка. Накидка патентной резинкой.

Рельефное вязание, объёмная резинка. Накидка патентной резинкой.

Накидка на плечи  Размер: окружность 90 см, длина 55 см.  Материалы: 200 г пряжи Gomitolo Molto от Lana Grossa (60% мериносовая шерсть, 40% акрил; 700 м / 200 г): пастельно-зелёного/светло-зелёного/тёмно-зелёного/красно-коричневого/корично-оранжевого (цвет 616).

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