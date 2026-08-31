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Пятый канал

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Вечный спор: кто умнее в мире Гарри Поттера — Гермиона или Полумна

Вечный спор: кто умнее в мире Гарри Поттера — Гермиона или Полумна

Одна из любимых загадок многих любителей трилогии фильмов о Гарри Поттере: кто умнее всех в саге про мальчика, который выжил? Может быть, это гриффиндорка Гермиона Грейнджер, чей интеллект помог одержать победу в войне? Или же когтевранка Полумна Лавгуд, чей IQ подтвержден хотя бы фактом попадания на факультет «умников и умниц»? На этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.

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