Одна из любимых загадок многих любителей трилогии фильмов о Гарри Поттере: кто умнее всех в саге про мальчика, который выжил? Может быть, это гриффиндорка Гермиона Грейнджер, чей интеллект помог одержать победу в войне? Или же когтевранка Полумна Лавгуд, чей IQ подтвержден хотя бы фактом попадания на факультет «умников и умниц»? На этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.
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