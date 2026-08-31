Одна из любимых загадок многих любителей трилогии фильмов о Гарри Поттере: кто умнее всех в саге про мальчика, который выжил? Может быть, это гриффиндорка Гермиона Грейнджер, чей интеллект помог одержать победу в войне? Или же когтевранка Полумна Лавгуд, чей IQ подтвержден хотя бы фактом попадания на факультет «умников и умниц»? На этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.