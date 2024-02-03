Мужчины, которые требуют приданое

(снимая с белой ноги кокошник) это что новая разновидность женской обуви? (Мужчины и сейчас очень любят богатых невест с приданым из родительских денег и связей) таких на горизонте что-то не видно, а вот баб с поиском богатеньких попиков в избытке особливо на Ютуб каналах. (Почему 24? А потому что при разводе все будет поделено в лучшем случае пополам) и откель такая инсинуация? Семейный кодекс: ст. 34, 36 СК РФ. Совместно нажитое имущество — это те вещи, которые появились у мужа и жены в период брака. Неважно, оба супруга работали и вкладывали в него свои деньги или только один. Имущество или финансы нажитое до заключения брака не входит в это понятие.🤣😂

Евгений Семененко

До конца дочитывать эту очередную бредовую "философию" не стал. скучно стало - (Всё время тут какая-то дура очередная пытается всем доказать-объяснить - как надо жить - как правильно и - что такое хорошо и что такое плохо)... Впрочем - неважно - благодаря "инету" - поколение - бездельников, дурошлёпов, троллей и т.п. только выросло - (впрочем, этого только и следовало ожидать). Я просто один вопрос этой, извините за выражение "авторше" хочу задать - вот она пишет про женщин , которые в жизненном процессе - "ВСТАЛИ НА НОГИ". Пусть расшифрует это понятие. Что значит - встать на ноги ? Во-первых, всё относительно - и приоритеты бедности и богатства очень сильно рознятся. А во-вторых - и "встать на ноги", так сказать, можно по разному - можно, действительно - своим УМОМ и ТРУДОМ - (что в наше время - в меньшинстве). Да только зачем? Если "юные красавицы" еще в раннем возрасте прекрасно осознают как можно легко и просто "рубить бабки", лишь благодаря своим первичным половым признакам. А после - они всего лишь - занимаются тем, что "выкачивают" денежки из богатеньких "кошельков". Кстати - термин - "насосала" именно из этой серии. Но вот вопрос - прелположим - "встали на ноги" и первые и вторые. Да только "вторые" мнят себя "первыми" , а это мягко говоря - глупо... Впрочем пусть достигают "положения" и "уважения" в "обществе" себе подобных. До ПРОСТОГО ЧЕСТНОГО - (пусть и небогатого) ЧЕЛОВЕКА ИМ НИКОГДА НЕ ПОДНЯТЬСЯ!..