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Всё о женщинах

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Мужчины, которые требуют приданое

Мужчины, которые требуют приданое

Вчера вечером, снимая с белой ноги кокошник, обратила внимание на группу мужчин, требующих от современных женщин приданое.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(снимая с белой ноги кокошник) это что новая разновидность женской обуви? (Мужчины и сейчас очень любят богатых невест с приданым из родительских денег и связей) таких на горизонте что-то не видно, а вот баб с поиском богатеньких попиков в избытке особливо на Ютуб каналах. (Почему 24? А потому что при разводе все будет поделено в лучшем случае пополам) и откель такая инсинуация? Семейный кодекс: ст. 34, 36 СК РФ. Совместно нажитое имущество — это те вещи, которые появились у мужа и жены в период брака. Неважно, оба супруга работали и вкладывали в него свои деньги или только один. Имущество или финансы нажитое до заключения брака не входит в это понятие.🤣😂
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10 час.
Евгений Семененко
До конца дочитывать эту очередную бредовую &quot;философию&quot; не стал. скучно стало - (Всё время тут какая-то дура очередная пытается всем доказать-объяснить - как надо жить - как правильно и - что такое хорошо и что такое плохо)... Впрочем - неважно - благодаря &quot;инету&quot; - поколение - бездельников, дурошлёпов, троллей и т.п. только выросло - (впрочем, этого только и следовало ожидать). Я просто один вопрос этой, извините за выражение &quot;авторше&quot; хочу задать - вот она пишет про женщин , которые в жизненном процессе - &quot;ВСТАЛИ НА НОГИ&quot;. Пусть расшифрует это понятие. Что значит - встать на ноги ? Во-первых, всё относительно - и приоритеты бедности и богатства очень сильно рознятся. А во-вторых - и &quot;встать на ноги&quot;, так сказать, можно по разному - можно, действительно - своим УМОМ и ТРУДОМ - (что в наше время - в меньшинстве). Да только зачем? Если &quot;юные красавицы&quot; еще в раннем возрасте прекрасно осознают как можно легко и просто &quot;рубить бабки&quot;, лишь благодаря своим первичным половым признакам. А после - они всего лишь - занимаются тем, что &quot;выкачивают&quot; денежки из богатеньких &quot;кошельков&quot;. Кстати - термин - &quot;насосала&quot; именно из этой серии. Но вот вопрос - прелположим - &quot;встали на ноги&quot; и первые и вторые. Да только &quot;вторые&quot; мнят себя &quot;первыми&quot; , а это мягко говоря - глупо... Впрочем пусть достигают &quot;положения&quot; и &quot;уважения&quot; в &quot;обществе&quot; себе подобных. До ПРОСТОГО ЧЕСТНОГО - (пусть и небогатого) ЧЕЛОВЕКА ИМ НИКОГДА НЕ ПОДНЯТЬСЯ!..
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10 час.

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