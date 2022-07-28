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Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма

Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма

Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма stAdmКогда-то без зажигательных песен Верки Сердючки не обходился ни один корпоратив в России, а она была самой популярной у нас украинской звездой.

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