Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма stAdmКогда-то без зажигательных песен Верки Сердючки не обходился ни один корпоратив в России, а она была самой популярной у нас украинской звездой.
Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма stAdmКогда-то без зажигательных песен Верки Сердючки не обходился ни один корпоратив в России, а она была самой популярной у нас украинской звездой.
Свежие комментарии