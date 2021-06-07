Черчесов о Киркорове: «УЕФА прислал письмо, что ему нельзя выходить на поле, и он расстроился. Решили уделить ему внимание»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о встрече с певцом Филиппом Киркоровым на сборах команды перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).

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