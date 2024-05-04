В России заметно подешевели подержанные китайские кроссоверы

Наш мониторинг основан на простом и понятном подходе с использованием общедоступных данных. В начале каждого месяца мы открываем страницу самого популярного российского интернет-ресурса, где размещают рекламу продавцы подержанных автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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