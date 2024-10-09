Замедленный старт

Придя к власти в Британии в начале июля с.г., Лейбористская партия весьма претенциозно заявляла о намерении обновить внешнюю политику страны, повысить эффективность усилий королевства на международной арене.
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