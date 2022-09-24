Польша, отопительный сезон и уголь

Жители Польши раскритиковали действия своего правительства по подготовке к отопительному сезону. Недовольные комментарии появились под постом экс-премьера страны Дональда Туска, где он заявил о снижении температуры в квартирах до 15 градусов.
Жители Польши раскритиковали действия своего правительства по подготовке к отопительному сезону. Недовольные комментарии появились под постом экс-премьера страны Дональда Туска, где он заявил о снижении температуры в квартирах до 15 градусов.
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