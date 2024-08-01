Выдыхаем и – встречаем август🌻 Народный календарь предлагает 1 августа отметить Макрину. По народным приметам, Мокриды снаряжают осень: теплый и солнечный день –обещает нам долгое "бабье лето".
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Выдыхаем и – встречаем август🌻 Народный календарь предлагает 1 августа отметить Макрину. По народным приметам, Мокриды снаряжают осень: теплый и солнечный день –обещает нам долгое "бабье лето".