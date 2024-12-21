Глава киевского режима Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак вчистую проиграли президенту России Владимиру Путину после того, как у них сдали нервы, и они позволили себе перейти на оскорбления.
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