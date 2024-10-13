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Царьград

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ВСУ начали планомерное отступление из Торецка, который русский уже назвали Дзержинском

ВСУ начали планомерное отступление из Торецка, который русский уже назвали Дзержинском

Военные сообщают о начале отвода сил ВСУ из Дзержинска, который украинцы называют Торецком.Собеседник агентства ТАСС из числа силовиков, воющих в ДНР, заявил о том, что украинские военные "вынуждены снова бежать".

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