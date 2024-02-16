Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency Большой объем вооружений, поставляемых Западом киевскому режиму, разворовывается, после чего перепродается террористам и преступным группировкам по всему миру.
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