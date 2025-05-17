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За границей тучи ходят хмуро, края запада истерикой объяты…

За границей тучи ходят хмуро, края запада истерикой объяты…

(анпиратор всего) «Я уговорил моего друга Владимира Путина не наносить удар по Киеву, пока там находятся европейские лидеры.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Какое оно будущее у всех-хочется верить-идиоты уйдут и придут те кого мы долго ждём и накажем зло наконец.
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2 час.
Игорь Кузнецов
Ну зачем это в очередной раз: &quot;Россия вдарит по местам базирования, пересылки и разным штабам и центрам управления уже непосредственно в Европе&quot;. Конечно &quot;вдарит&quot;, когда наступит определённой доктриной применения ЯО с учётом &quot;центров принятия решений&quot; не только в Европе, но и в США. Это хоть там поняли, что &quot;сухими из воды&quot; им уже не выйти?
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2 час.
Александр Салтановский
А вот зря уговорил, я бы въебал и давно уже, так въебал, чтоб обосрались не только в кУйеве, но и гейропах серьёзно призадумались и слегка по охолонули!
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1 час.
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