За границей тучи ходят хмуро, края запада истерикой объяты…

Какое оно будущее у всех-хочется верить-идиоты уйдут и придут те кого мы долго ждём и накажем зло наконец.

Игорь Кузнецов

Ну зачем это в очередной раз: "Россия вдарит по местам базирования, пересылки и разным штабам и центрам управления уже непосредственно в Европе". Конечно "вдарит", когда наступит определённой доктриной применения ЯО с учётом "центров принятия решений" не только в Европе, но и в США. Это хоть там поняли, что "сухими из воды" им уже не выйти?