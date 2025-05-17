(анпиратор всего) «Я уговорил моего друга Владимира Путина не наносить удар по Киеву, пока там находятся европейские лидеры.
За границей тучи ходят хмуро, края запада истерикой объяты…
Комментарии
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Вячеслав 5
Какое оно будущее у всех-хочется верить-идиоты уйдут и придут те кого мы долго ждём и накажем зло наконец.
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2 час.
Игорь Кузнецов
Ну зачем это в очередной раз: "Россия вдарит по местам базирования, пересылки и разным штабам и центрам управления уже непосредственно в Европе". Конечно "вдарит", когда наступит определённой доктриной применения ЯО с учётом "центров принятия решений" не только в Европе, но и в США. Это хоть там поняли, что "сухими из воды" им уже не выйти?
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2 час.
Александр Салтановский
А вот зря уговорил, я бы въебал и давно уже, так въебал, чтоб обосрались не только в кУйеве, но и гейропах серьёзно призадумались и слегка по охолонули!
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1 час.
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