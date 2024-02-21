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ГУР раскрыло подробности гибели пилота Кузьминова, угнавшего российский вертолет Ми-8 (ВИДЕО)

ГУР раскрыло подробности гибели пилота Кузьминова, угнавшего российский вертолет Ми-8 (ВИДЕО)

ФОТО: В истории Кузьминова всплыла еще одна несостыковка. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что пилота-предателя Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет, могли убить после того, как тот пригласил к себе в гости бывшую девушку.

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