ТАЕТ ВО РТУ! МАМА НАУЧИЛА! ЛУЧШЕ ТОРТА И ГОТОВИТСЯ ПРОЩЕ ПРОСТОГО! СТАРИННЫЙ НЕМЕЦКИЙ РЕЦЕПТ К ЧАЮ!

Рецепт Изюм 150-гр Яйцо 4-шт Сахар 150-гр Кефир 300-мл Сода 1-ч.л Мука 350-гр Щепотка соль Растит.масло 150-мл #пирог #пирогсяблоками #пирогидомашние #пирогпп #пироги #пирогискапустой #пирогисмясом #пирогсвареньем #пирогкчаю #пирогссыром #пирогиназаказ #пирогтворожный #пирогяблочный #пирогово #пирогизлаваша #пирогскурицей #пирогзебра #пирогсмаком #пирография #пирогсмясом #пирогиспб #пирогсвишней #пирогсосливами #пирогсмалиной #пирогиактау#Хозяюшка #вкусно #вкусные #бисквит #рецепты #торт #pechene #готовимдома #торты #готовить #bulochka #biskvit #универсальный #пишириклар #ширин #дунё #пишириклари #самса #бисквитный рулет #выпечку #tortlar #pishiriqlar #ширинликлар #блюдо #булочка #пишириш.
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