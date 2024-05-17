Главархив Москвы опубликовал почти 100 снимков из «Московской фотолетописи»

Главархив Москвы и центры госуслуг «Мои документы» опубликовали почти 100 фотографий 1930—2010-х годов, плёнки с которыми передали москвичи в рамках проекта «Москва — с заботой об истории», второму этапу которого исполнилось три года.
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