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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Каменева о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы: «Голые груди других девушек меня не волнуют и не вызывают ревность. Хочешь идти – иди, только скажи»

«Все знают, что хоккеисты на выездах ходят в стрипухи», – написала Татьяне Каменевой одна из ее подписчиц.

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