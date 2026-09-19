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Мировое обозрение

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Немецкий генерал Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО

Немецкий генерал Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО

Начальники обороны 32 стран НАТО на встрече в Копенгагене избрали следующим председателем Военного комитета альянса генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера.

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