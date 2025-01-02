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Задоров – 1-й в 2024 году по штрафному времени в регулярках НХЛ. Россиянин получил 152 минуты за 81 матч

29-летний защитник в прошлом календарном году выступал за «Ванкувер» и «Бостон». За 81 матч он набрал 152 минуты штрафа и 22 (7+15) очка при полезности «плюс 11».

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