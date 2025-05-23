Институт безопасности рекомендовал не выпускать раннюю версию модели искусственного интеллекта Claude Opus 4 компании Anthropic

Сторонний исследовательский институт, с которым Anthropic сотрудничала для тестирования одной из своих новых флагманских моделей ИИ, Claude Opus 4, рекомендовал не использовать раннюю версию модели из-за ее склонности к «схемам» и обману.
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