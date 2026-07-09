ВС РФ поразили ж/д локомотивы ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях

Российские военные нанесли удары беспилотными летательными аппаратами «Герань» по железнодорожным локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях, которые использовались для перевозки оружия и других грузов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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