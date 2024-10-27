Путин заявил о разработке ответа Минобороны РФ в случае ударов вглубь России

В Минобороны РФ разрабатывают ответные меры на возможные удары по России дальнобойным оружием, об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован 27 октября в Telegram.
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