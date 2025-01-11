Байден допустил, что новые санкции против России могут привести к подорожанию топлива в США

Принятый администрацией Соединенных Штатов в пятницу, 10 января, очередной пакет санкций против российского энергетического сектора может повлечь повышение цен на топливо на американском рынке, допустил президент Джо Байден.
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