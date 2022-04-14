Тесто для пирогов больше не нужно. С лавашом все намного быстрее и проще

Любые пироги готовятся долго в основном из-за хлопот с замесом и расстойкой теста. Но с новым способом тесто для пирогов больше не требуется вовсе — оказалось, что с магазинным тонким лавашом вкус тот же, а получается все намного проще и быстрее.